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Sinop'ta kestane balında iyi sezon beklentisi

Sinop'ta kestane balında iyi sezon beklentisi
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Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, bu yıl kestane balında beklentilerin iyi olduğunu, çiçek balında ise yağışlar ve sıcaklık değişimleri nedeniyle verim düşüşü beklediklerini açıkladı.

Sinop Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, bu yıl kestane balında beklentilerin iyi olduğunu, çiçek balında ise verim düşüşü beklediklerini söyledi.

Fındık, AA muhabirine, mayıs sonuna kadar etkili olan yağışlar nedeniyle kestane çiçeklerinin haziran ortasına kadar geciktiğini söyledi.

Bu durumun bal sezonunda yaklaşık 15-20 günlük gecikmeye yol açtığını dile getiren Fındık, "Bu yıl kestane balı için beklentilerimizin iyi olacağını öngörüyoruz ancak miktar konusunda şimdiden bir şey söylemek zor. Çiçek balında ise verimde düşüş bekleniyor." dedi.

Özellikle Durağan, Saraydüzü ve Boyabat ilçelerinde çiçek balı veriminin zayıf olacağını tahmin ettiklerini belirten Fındık, şunları kaydetti:

"Çiçeklenme dönemindeki yoğun yağışlar ve ardından aniden artan sıcaklıklar nedeniyle doğadaki çiçekler kurudu. Bu nedenle bölgedeki çiçek balı veriminin bu yıl zayıf olacağını tahmin ediyoruz. Kestane ağaçlarına zarar veren gal zararlısıyla mücadelemiz de devam ediyor."

Fındık, Orman Bölge Müdürlüğünün gal zararlısıyla mücadele kapsamında sahada çalışma yürüttüğünü ancak zararlının kestane ağaçları ve çiçekleri üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

Güvenli bal tüketimi ve arıcıların desteklenmesi amacıyla Sinop Üniversitesi ile protokol yaptıklarını aktaran Fındık, arıcıların ürettikleri balların tahlillerini yaptırabileceğini ve aktif hale getirilen dolum tesisinde hijyenik şekilde dolum yapabileceğini söyledi.

Tarım İl Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında arıcılara kovan desteği sağlanacağını belirten Fındık, Sinop genelinde 1000'in üzerinde kayıtlı arıcı bulunduğunu kaydetti.

Fındık, bu yılki bal rekoltesinin üreticilerin hasadı tamamlamasının ardından eylül sonu veya ekim ayında netleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
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