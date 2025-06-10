Sinop'ta Kereste Fabrikasında Yangın

Sinop'ta Kereste Fabrikasında Yangın
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Sinop'un Ayancık ilçesinde bir kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kereste fabrikasının yemekhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Pazarcık köyünde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasının yemekhane binasında yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine Ayancık ve Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Ahmed Çelik de olay yerine gelerek yangınla ilgili itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
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