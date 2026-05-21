Sinop'ta haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesine bağlı bazı köylerde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, köylere giden yol güzergahları üzerindeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 zanlının adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen haberleşme ve enerji nakil kabloları, suçta kullanıldıkları belirlenen çeşitli malzemeler ve üç ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.