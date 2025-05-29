Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
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Sinop'ta, İl Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar halat çekme, labut devirme ve yakan top gibi geleneksel oyunlar oynadı. Vali Mustafa Özarslan, çocukluğun önemini vurguladı ve geleneksel oyunların yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Sinop'ta, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğinde 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler halat çekme, labut devirme ve yakan top gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Şenliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, çocukluğun hayatın en değerli dönemi olduğunu söyledi.

Geleneksel oyunların unutulmayarak yaşatılmasının çok önemli olduğunu anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Çocukluk hayatın en değerli dönemi. En güzel anılarımızı orada barındırıyoruz. Çünkü oyunla büyüdük. Mahallemizde, sokağımızda arkadaşlarımızla günlerimizi geçirdik ama maalesef kırsaldan kente göçle beraber oyun alanlarımız daraldı. Şimdi tekrar yeşil alanlarımızı, oyun alanlarımızı, okullarımızdaki oyun alanlarımızı genişletiyoruz. Bir yanlıştan dönüyoruz. Doğru olana koşuyoruz. İşte şimdi burada bizim geçmişimizdeki oyunlarımızı, çocuklarımızla paylaşıyoruz. Nesilden nesile de aktaracağız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise geleneksel oyunların çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal yönden gelişmelerine katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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