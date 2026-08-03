Sinop'ta Fahiş Fiyat Denetimi: 16 Firmaya 63 Bin Lira Ceza

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik geçen ay yapılan denetimlerde, 16 firmaya 63 bin 568 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda temmuz ayında İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 145 firmada denetim yapıldığı, söz konusu denetimler sırasında ihlal gerçekleştirdikleri tespit edilen 16 firmaya 63 bin 568 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA