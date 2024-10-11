Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Sinop'un Gerze ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolasıyla program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gerze Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, kız çocuklarına yönelik çeşitli sportif gösteriler sunularak oyunlar oynandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, burada yaptığı konuşmada, kız çocuklarını her alanda başarılı olabilmeleri için desteklediklerini söyledi.

Bu özel günde minik çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Karaman, "Kız çocukları güçlüdür, zekidir ve dünyayı değiştirebilirler. Onları her alanda başarılı olmaları için desteklemeliyiz. Müdürlük olarak bu amaçla minik kız çocuklarımızla bir araya gelerek günlerini kutladık." dedi.