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Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı

Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Kutlandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı. Kız çocuklarına yönelik sportif gösteriler ve oyunlar düzenlendi. İlçe Müdürü İsmail Karaman, kız çocuklarının her alanda başarılı olmaları gerektiğini vurguladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolasıyla program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gerze Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, kız çocuklarına yönelik çeşitli sportif gösteriler sunularak oyunlar oynandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Karaman, burada yaptığı konuşmada, kız çocuklarını her alanda başarılı olabilmeleri için desteklediklerini söyledi.

Bu özel günde minik çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Karaman, "Kız çocukları güçlüdür, zekidir ve dünyayı değiştirebilirler. Onları her alanda başarılı olmaları için desteklemeliyiz. Müdürlük olarak bu amaçla minik kız çocuklarımızla bir araya gelerek günlerini kutladık." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel

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