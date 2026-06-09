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Sinop'ta TKDK'dan hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği

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Sinop'ta, TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında bir büyükbaş hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği verilecek. Vali Mustafa Özarslan, proje sahibiyle bir araya gelerek protokolü imzaladı.

Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında bir büyükbaş hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği verilecek.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik Toplantı Salonu'nda hibe desteği almaya hak kazanan proje sahibiyle bir araya geldi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, IPARD programı çerçevesinde kentte desteklenen proje sayısının 13'e ulaştığını söyledi.?

Hayvancılık yapan, çiftçilik yapmak isteyen veya su ürünlerinde işleme yapmak isteyen vatandaşlardan IPARD çağrılarını takip etmelerini isteyen Özarslan, şöyle konuştu:

"?Bu yönden TKDK koordinatörümüz ve ekibi sahada sürekli arkadaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında. Sürekli kurumun yaptığı hizmetleri, teşvikleri anlatıyorlar. Tabii ki bu teşvikler zamanla sınırlı, başvuru sürelerinin bir süreleri var. Dolayısıyla da lütfen bu teşvik ilanlarını, çağrıları takip etsinler, süreleri de kaçırmasınlar. Ama çağrılar sürekli devam ediyor. Lütfen bu konuda üreticilerimiz duyarlı olsunlar. Bu bütçelerden ne kadar çok Sinoplu hemşehrilerim faydalanırsa Sinop'umuzun, kırsaldaki yaşayan halkımızın refahı, yaşam standardı yüksek olur."

Özarslan'ın konuşmasının ardından TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ve yatırımcı Özcan Duru, 9 milyon lira hibe verilecek projenin protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
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