Sinop'ta Amatör Spor Haftası Ödül Töreni Düzenlendi

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Sporun Enleri Ödül Töreni" düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sporun bireylerin hem bedensel hem de ruhsal gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan Özarslan, "Bu nedenle gençlerimizin ve çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren bir spor kültürü içinde, bir ekosistem içerisinde yetişmesini önemsiyoruz. Anaokulundan üniversiteye, oradan emeklilik dönemine kadar, kısacası beşikten mezara kadar sporun içinde yer alan bir yaşam tarzını benimsemelerini arzu ediyoruz." dedi.

Sporun yalnızca bedensel değil, aynı zamanda ruhsal gelişim, disiplin, takım ruhu ve birlik duygusu kazandırdığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, "Spor, bir milletin dinamizmini, sağlığını ve moral gücünü artıran en güçlü toplumsal araçlardan biridir. Amatör spor, profesyonelliğin temelidir. Her profesyonel sporcunun arkasında onu yetiştiren bir amatör kulüp, bir antrenör, bir aile ve büyük bir emek vardır. Biz bu mücadeleyi onurlandırmak ve bu ruhu yaşatmak için buradayız." diye konuştu.

Programda Avrupa ve Türkiye derecesi elde eden sporculara ve emek veren antrenörlere ödülleri Vali Mustafa Özarslan, protokol üyeleri ve kurum müdürleri tarafından verildi.

Toplam 133 sporcu ve 21 antrenör, gösterdikleri başarılar dolayısıyla ödül almaya hak kazandı.