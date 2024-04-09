Sinop'ta 12 Kilogramlık Kalkan Balığı 14 Bin 500 Liraya Satıldı

Sinop'ta avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı 14 bin 500 liraya alıcı buldu.

Ayancık ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 12 kilogram ağırlığında kalan balığı takıldı.

Şehir merkezinde bir tezgahta sergilenen balık 14 bin 500 liraya satıldı.

Balıkçı Selami Mete, kalkan balığının Ayancık'ın Gebelit mevkisinde balıkçılar tarafından yakalandığını belirterek, "Son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığı tutulmadı. Tezgahımızda sergilediğimiz bu özel balık bir işletmeye satıldı." dedi.