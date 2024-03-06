Sinop Ayancık'ta Balık Satış Yerlerinde Denetim Yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri ekiplerince perakende balık satışının yapıldığı noktalarda kontroller yapıldı.

Denetimlerde, balık satış noktalarındaki balıkların kanun ve mevzuatlara uygun olup olmadığı kontrol edilerek, balıkçılar yasa dışı avcılık ve satışlarla ilgili bilgilendirildi.