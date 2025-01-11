Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı

Sınır Kapılarında Rekor Geçiş

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 2023 yılında rekor geçişler yaşandığını açıkladı. Yunanistan'a açılan kapılarda yolcu sayısında %22 artış kaydedildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında hareketli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Vali Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında yolcu ve araç trafiğinin her yıl arttığını ifade etti.

Yaşanan yoğunluğun sınır kapılarında rekorları beraberinde getirdiğini anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu sene Kapıkule'den geçişlerde rekorlara imza attık. Özellikle Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkış yapan yolcu sayısında yüzde 22'lik bir artış var. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 3 milyon 903 bin 421 kişi Yunanistan'a giriş ve çıkış yapmış. Araç trafiği bakımından da yoğun bir yıl yaşandı. Büyük bir sıkıntıya sebebiyet vermeden alınan tedbirlerle beraber geçen yılı geride bıraktık. Bu yılı da alınacak tedbirlerle sorunsuz geçirmeyi hedefliyoruz."

Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 2023'te 13 milyon 500 bin 455 yolcu geçişi yaşanırken bu rakam 2024'te yüzde 7'lik artışla 14 milyon 499 bin 660 kişiye yükseldi.

Tır, otobüs ve binek araç sayısı da 2024'te bir önceki yıla göre yüze 5 artarak 5 milyon 388 bin 643 oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
img

30 dakika için 1 milyon istiyor
img

İstatistiklerde zirvede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.