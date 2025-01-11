Sınır Kapılarında Rekor Geçiş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa'ya açılan sınır kapılarında hareketli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Vali Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapılarında yolcu ve araç trafiğinin her yıl arttığını ifade etti.

Yaşanan yoğunluğun sınır kapılarında rekorları beraberinde getirdiğini anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu sene Kapıkule'den geçişlerde rekorlara imza attık. Özellikle Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkış yapan yolcu sayısında yüzde 22'lik bir artış var. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 3 milyon 903 bin 421 kişi Yunanistan'a giriş ve çıkış yapmış. Araç trafiği bakımından da yoğun bir yıl yaşandı. Büyük bir sıkıntıya sebebiyet vermeden alınan tedbirlerle beraber geçen yılı geride bıraktık. Bu yılı da alınacak tedbirlerle sorunsuz geçirmeyi hedefliyoruz."

Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 2023'te 13 milyon 500 bin 455 yolcu geçişi yaşanırken bu rakam 2024'te yüzde 7'lik artışla 14 milyon 499 bin 660 kişiye yükseldi.

Tır, otobüs ve binek araç sayısı da 2024'te bir önceki yıla göre yüze 5 artarak 5 milyon 388 bin 643 oldu.