Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Singapur 2025 İlk Çeyreğinde 4,31 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Singapur 2025 İlk Çeyreğinde 4,31 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur, 2025'in ilk çeyreğinde 4,31 milyon ziyaretçi kaydederek geçen yılın aynı dönemine ulaştı. Çinin, ülkenin en büyük turist kaynağı olma durumu devam ediyor. 831.470 ziyaretçi ile Çin, ziyaretçi sayısında %5,8 artış sağladı.

SİNGAPUR, 21 Nisan (Xinhua) -- Singapur 2025'in ilk çeyreğinde 4,31 milyon ziyaretçi kaydederek geçen yılın aynı dönemindeki sayıya ulaşırken, Çin ülkenin en büyük turist kaynağı olmaya devam etti.

Singapur Turizm Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre ilk çeyrekte Çin, Endonezya ve Malezya'nın ülkenin en büyük turist pazarını oluşturduğu belirtildi. Çin'den gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 831.470'e ulaştı. Yerel medyaya göre Çin'den gelen ziyaretçi sayısındaki bu artış, Singapur ve Çin arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yanı sıra ocak'ta başlayan Çin Yeni Yılı ve okul tatilinden kaynaklanıyor.

Bu yılın mart ayında Singapur, Mart 2024'e kıyasla yüzde 11,5 düşüşle yaklaşık 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu düşüş kısmen uluslararası pop yıldızlarının geçen yıl verdiği konserler gibi büyük eğlence etkinliklerinin yol açtığı baz etkisinden kaynaklandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.