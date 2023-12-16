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Sinema, Televizyon Sektörü Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

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Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından yürütülen 'Sinema, Televizyon Sektörü Araştırması 2023' çalışmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, sektörde faaliyet gösteren firmaların sorunlarının tespiti amacıyla yapıldı ve en büyük sorunun finansman olduğu belirlendi.

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) yürütücülüğünde yapılan "Sinema, Televizyon Sektörü Araştırması 2023" başlıklı çalışma tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan araştırmanın sonuçları, sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda açıklandı.

Programda AA muhabirine açıklamada bulunan FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tunçtürk, raporu, Türkiye'de sinema, televizyon dizisi ve program yapımcıları ile sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların sorunlarının tespiti amacıyla hazırladıklarını söyledi.

Tunçtürk, araştırmanın 280 firmayla gerçekleştirildiğine değinerek, "Araştırma, başta Ankara, İstanbul ve İzmir'deki firmalar olmak üzere ülkenin bütününde faaliyet gösteren firma yetkilileri üzerinde yapıldı. Sektörün en önemli sorunlarını tespit etmiş olduk. Bugün de bütün meslek birlikleri ve Bakanlıkla paylaşıyoruz." dedi.

Araştırma sonucunda en büyük sorunun finansman olduğunu gördüklerini belirten Tunçtürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de dizi, film sektörünün sorunlarının temelinde ekonomik nedenlerin yattığı ve bu nedenlerin birbirine bağlı gelişerek yeni sorunlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Bunun yanında nitelikli eleman sorunu ve özgün senaryo ve projeler üretebilme sorunu öne çıkıyor. Bir de bu içerikleri satabilecek mecraların bulunması, özellikle dijital platformlarla ilgili ulaşabilme sorunu var. Onların kurduğu bir sistem var, belirli firmalar üzerinden yürütülüyor ama bu da tekelciliğe yol açıyor maalesef. Çünkü herkes o firmalara ulaşamıyor, doğrudan platformlara başvuru yaptığınızda ise dönüş alamıyorsunuz."

"Sinema, Televizyon Sektörü Araştırması 2023"

Genel koordinatörlüğünü Alper Tunga Özdemir'in üstlendiği projenin yürütücülüğünü ise Doç. Dr. Kemal Avcı yaptı.

Tesadüfi yöntem benimsenen araştırma, bazı firma yetkilileriyle yüz yüze görüşme, diğerleriyle telefonla ve internet üzerinden iletişim kurulmasıyla yapıldı.

Araştırmada, sektörün sorunlarını tespit edip ortaya çıkarabilmek için anket ölçeği hazırlandı. Ölçek uygulamaya konulmadan önce akademi ve sektör işbirliğiyle ön çalışmalar yapıldı, taslak anket örneği oluşturuldu. Sektörün tecrübeli uzmanlarının son görüşünün alınmasının ardından anket, sahada uygulandı.

Raporun tamamı, yakın zamanda FİYAB'ın internet sitesinde yayımlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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