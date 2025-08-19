Sındırgı'daki Deprem Sonrası Taşınma ve Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Sındırgı'daki Deprem Sonrası Taşınma ve Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan taşınma işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar, AFAD koordinesinde eşyalarını güvenlik amacıyla çıkarırken, binalarda yıkım çalışmaları da sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan taşınma işlemleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimden geçerek ağır hasarlı olduğu belirlenen ve yıkılacağı bildirilen binalarda, vatandaşlar AFAD koordinesinde eşyalarını güvenlik amacıyla asansörlü sistemlerle çıkarıyor.

Hasar durumuna göre boşaltılan binalarda yıkım çalışmaları da sürdürülüyor.

Deprem iş yeri hasar gören esnaf Onur Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanının kaybetmesi nedeniyle zor zamanlar yaşadığını söyledi.

Depremde hasarlı binalardan vatandaşların eşyalarının çıkarılmasına destek veren Mehmet Dalkılınç ise Allah'ın bir daha böyle felaketler yaşatmamasını diledi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oval Ofis'te ses getiren kare! Herkes aynı yorumda bulunuyor

Oval Ofis'te tarihi gün! Fotoğrafa bakan herkes aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.