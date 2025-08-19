Sındırgı'daki Deprem Sonrası Taşınma ve Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan taşınma işlemleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimden geçerek ağır hasarlı olduğu belirlenen ve yıkılacağı bildirilen binalarda, vatandaşlar AFAD koordinesinde eşyalarını güvenlik amacıyla asansörlü sistemlerle çıkarıyor.

Hasar durumuna göre boşaltılan binalarda yıkım çalışmaları da sürdürülüyor.

Deprem iş yeri hasar gören esnaf Onur Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanının kaybetmesi nedeniyle zor zamanlar yaşadığını söyledi.

Depremde hasarlı binalardan vatandaşların eşyalarının çıkarılmasına destek veren Mehmet Dalkılınç ise Allah'ın bir daha böyle felaketler yaşatmamasını diledi.