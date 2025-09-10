Sındırgı'da Salçalık Domates İçin Yeni Yükleme Rampası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde salçalık domates için yükleme rampası yapıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem sonrası üreticilerin de zor süreçten geçtiğini söyledi.

Üreticilerin yanında olduklarını belirten Sak, "Üretim durmadı, çiftçimiz tarlasına sahip çıkmaya devam ediyor. Biz de belediye olarak onların yükünü hafifletmek, emeğinin karşılığını daha kolay almasını sağlamak için altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenen rampamız, hem köylümüzün işini kolaylaştıracak hem de ürünün değerinde pazara ulaşmasına katkı sağlayacak."dedi.

İbiller Mahallesi Muhtarı Yusuf Kaya ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır yükleme rampamız küçük ve yetersizdi. Çiftçilerimiz büyük araçlara ürün yüklerken çok zorlanıyordu. Şimdi hem geniş hem sağlam bir rampa yapıldı. Büyükşehir ve ilçe belediyemize teşekkür ediyoruz. Çiftçimizin yüzü güldü." ifadelerini kullandı.

İlçede üretilen salçalık domatesler, hasadın ardından Balıkesir ve çevre illerdeki fabrikalara gönderiliyor.