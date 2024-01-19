Sındırgı'da Bilim Merkezi Öğrencilerle Dolup Taştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bilim merkezi, ilk ve orta dereceli okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının son günlerinde uygulanan etkinlik haftasında öğrencilerle adeta dolup taştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi işbirliğinde okullar randevu sistemi ile Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki atölyelerde deney ve çeşitli uygulamalı eğitimlere katıldı. Farklı etkinliklerle vakit geçiren öğrenciler, cep sinemasında mısır eşliğinde film keyfini yaşadı.

Gruplar halinde tüm okullar bilim merkezi aktivitelerinin yanı sıra DOBATEKS, İDA Madra Jeopark Hisaralan Jeosit alanı başta olmak üzere çeşitli turizm alanlarını, tarihi camileri ve kamu kurumlarını gezdi.

Sındırgı Belediyesi rehber öğretmeni Beyza Demircan, etkinliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlçemizdeki okullarla beraber eğitim merkezimize bağlı bilim merkezimizdeyiz. Bilim merkezimiz ana üssümüz olmak üzere onun dışında ahşap tasarım, robotik kodlama, bilim atölyesi ve sinema kısımlarından oluşuyor. Milli Eğitimin de bu haftayı sosyal etkinlik haftası olarak ayırması sebebiyle öğrencilerimizle beraberiz. İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizle film izledik. Yağcıbedir Ortaokulu öğrencileriyle atölyelerde eğlenerek öğrendik, ardından da patlamış mısırlarımızı yiyerek film izledik."