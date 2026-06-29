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Sincan Belediyesi'nden market, fırın ve işletmelere denetim

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Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki market, fırın ve iş yerlerinde hijyen, fiyat etiketi ve mevzuata uygunluk denetimi yaptı. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki market, fırın ve çeşitli iş yerlerinde hijyen, fiyat etiketi ve mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Genel Koordinatör İsmail Can Ocak'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla iş yerlerini kontrol etti.

Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak, kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için hijyen, fiyat etiketi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğü, vatandaşların sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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