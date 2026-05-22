Bakan Şimşek: "Hanehalkı ve Reel Sektörün 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri Geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin mayısta iyileştiğini bildirdi.

Şimşek, paylaşımında, "Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA