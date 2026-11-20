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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengede sağlanan iyileşme sonucunda Türkiye'nin dış yükümlülüğünün gerilediğini belirterek, "Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında, yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dış borç verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zorlu küresel koşulların olduğu bu dönemde uygulanan programla artan dayanıklılığın önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında, yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Cari dengede sağladığımız iyileşme sonucunda dış yükümlülüğümüz geriliyor. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranının ise üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 31,1 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Uzun dönem ortalaması yüzde 20,1 olan brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının 2026 yılında yüzde 16,1'e inmesini öngörüyoruz."

Şimşek, gelecek dönemde de yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artıran, yüksek katma değerli ihracatı destekleyen politikaları sürdürerek, dış dengede elde edilen kazanımları kalıcı hale getireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA