Silvan'a Atıksu Arıtma Tesisi Kuruluyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK ortaklığıyla Silvan ilçesine çevre dostu bir atıksu arıtma tesisi kurulacak. Proje kapsamında ilçeye kanalizasyon hattı ve terfi hattı da kurulacak.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK ortaklığıyla Silvan ilçesine "Atıksu Arıtma Tesisi" kuruluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor.

Silvan'a kazandırılacak çevre dostu atıksu arıtma tesisi projesiyle, ilçeye 92 kilometre kanalizasyon hattı ile 3,1 kilometre terfi hattı kurulacak.

Etüt çalışmaları süren tesisin yer tespiti için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve teknik ekip sahada inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projeyi ilçenin nüfus ve imar planına uygun hazırladıklarını belirtti.

Özellikle yer altı sularının korunması açısından atıksu arıtma tesisinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tutşi, tesislerle ekolojik yapının zarar görmesinin önüne geçildiğini kaydetti.