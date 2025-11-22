Haberler

Silopi'de Öğrenciler İçin Eğitimde Başarıyı İzleme Projesi Başladı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla SEBİGEP projesi kapsamında hafta sonu kursları başlatıldı. 350 öğrencinin başvurduğu kurslar, spor, müzik, sanat ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Silopi ilçesinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla SEBİGEP projesi uygulamaya alındı. Silopi Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje doğrultusunda ilçede 3 okul pilot merkez olarak belirlendi. Koç İlkokulu Spor Okulu, Silopi İmam Hatip Ortaokulu Müzik ve Resim Okulu, Cudi Ortaokulu ise Akıl ve Zeka Oyunları Okulu olarak yapılandırıldı. Öğrenciler bu merkezlerde futbol, voleybol, basketbol gibi spor dallarının yanı sıra müzik, görsel sanatlar ve zeka oyunları alanlarında eğitim alarak yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

350 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Akıl ve zeka oyunları kurslarıyla öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, spor ve sanat alanındaki çalışmalarla da özgüven kazanmaları ve sosyal yönlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. SEBİGEP kapsamında şu ana kadar 350 öğrenci kurslara başvuruda bulundu. Kayıt sürecinin devam ettiği, projenin daha geniş kesimlere duyurulmasıyla birlikte katılımın artmasının beklendiği belirtildi. Kurslarda 18 gönüllü öğretmen görev alıyor.

'SAYI GİDEREK ARTIYOR'

Kurs merkezlerini ziyaret eden Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, "Silopi'de üç okulumuzda hafta sonu kurslar başlattık. Bu okullarımızda akıl zeka oyunları kursları, bir okulumuzda spor ve bir diğer okulumuzda devam ediyoruz. Hafta sonu 18 gönüllü öğretmenimizle bu kurslara başladık. Fiziksel imkanlarımız yeterli, malzeme desteklerini de sağladık. Bu öğretmenlerimizle birlikte şu an için 350 çocuğumuza bu kurslarımızı verebiliyoruz. Giderek de sayı artıyor. Çünkü tanındıkça ilgi artıyor. Bundan da çok mutluyuz. Burada ben öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü hafta sonlarında fedakarlık ederek bu kursları gönüllü olarak ücretsiz olarak veriyorlar. O anlamda güzel bir kurs merkezlerimiz ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
