Silopi'de Girişimcilik Tecrübe Paylaşım Buluşması

Silopi'de Girişimcilik Tecrübe Paylaşım Buluşması
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen tecrübe paylaşım buluşmasında, genç girişimcilere iş kurma ve girişimcilik konularında bilgi verildi. Kadın girişimcilere yönelik tavsiyelerin de yer aldığı programda, genç girişimcilerin projeleri desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tecrübe paylaşım buluşması düzenlendi.

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç MÜSİAD) Şırnak Şubesince gerçekleştirilen programda kendi işini kurmak isteyenlere girişimcilik hakkında bilgi verildi.

Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Melik Kayar, yaptığı konuşmada, genç girişimcilerin yolunu aydınlatacak projelere önem verdiklerini belirtti.

Kadın girişimci Sabriye Büngin de girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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