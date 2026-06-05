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Silopi'de gençler balonun içerisinde futbol oynadı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen balon futbolu etkinliğinde gençler, büyük plastik balonların içinde futbol oynadı. Kaymakam Partal, sporun dostlukları güçlendirdiğini vurguladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde balon futbolu etkinliği gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan gençler, büyük plastik balonların içine girerek futbol oynamaya çalıştı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Çağlar Partal, her türlü spor branşını desteklediklerini söyledi.

Gençleri spor tesisleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Partal, "Bugün hem eğlenmek hem de spor yapmak için balon futbolu turnuvası düzenledik. Spor insanları bir araya getiriyor, dostlukları güçlendiriyor. Gençlerimizin sporla daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Ali Onur Yücedağ, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Gökberk Sümer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan
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