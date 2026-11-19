Şırnak'ın Silopi ilçesinde 250 dekarda üretilen zeytinin hasadı başladı.

Özgen köyünde Serdar Soysal tarafından devletten sağlanan fide desteğiyle kurulan zeytin bahçesinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden işçiler, ağaçların altına örtü sererek makine yardımıyla zeytinleri silkeliyor.

Daha sonra örtü üzerinde biriken zeytinler, işçiler tarafından çuvallara konuluyor.

Üretici Soysal, yıllardır büyük bir özveri ile zeytin üretimini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölgede zeytin üretimi noktasında ilk olduklarını anlatan Soysal, yaklaşık 35 kişiye iş imkanı sunduklarını dile getirdi.

Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2007-2008 yıllarında 250 dekar üzerine zeytin bahçesini kurduk. Zeytinlerin yüzde 70'i Gemlik, yüzde 30 da Ayvalık çeşidi. Bu yıl hasat dönemi başladı. Vatandaşlarımız şu anda hasat döneminde çalışıyorlar. Bölgemizde bu işin daha çok yaygınlaşması gerekiyor. Bölgemizin kalkınması için üreticilerin daha da çoğalması gerekiyor. İlgili kurumlar da destekler veriyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum."

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin artığını ifade eden Soysal, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA