Silivri'de tanker devrildi

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tanker devrildi ve bir çiftliğin duvarına çarptı. Kazada tanker sürücüsü yara almadan kurtuldu.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi.

Gazitepe Mahallesi köy yolunda saat 12.00 sıralarında 34 AE 7551 plakalı tankerin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından tanker devrilerek bir çiftliğin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan tanker sürücüsü yara almadan kurtuldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.