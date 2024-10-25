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Silivri'de Cumhuriyet Koşusu Düzenlendi

Silivri'de Cumhuriyet Koşusu Düzenlendi
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Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Koşu, Mimar Sinan Köprüsü'nden başlayıp Atatürk Heykeli önünde sona erdi.

Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları kapsamında "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi ile Silivri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen turnuvalar arasında yer alan Cumhuriyet Koşusu, Mimar Sinan Köprüsü'nden başlayarak Atatürk Heykeli önünde son buldu.

7 ila 17 yaş arasında 4 ana kategoride 500 öğrencinin katıldığı koşuda 24 sporcu dereceye girdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları; yarın ile 27 ve 28 Ekim'de düzenlenecek Cumhuriyet Kupası Büyükler Tenis Turnuvası ile devam edecek.

Kaynak: AA / Alparslan Ermiş - Güncel

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