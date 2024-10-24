Silivri'de Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları Başladı

Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Turnuvaları, atletizm yarışmasıyla başladı.

Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ile Silivri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvalar kapsamında "Silivri'nin En Hızlısı Atletizm Yarışması", Alibey Spor Salonu Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaların açılış programına Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat da katıldı.

Belediye Başkanı Balcıoğlu, programda yaptığı konuşmada, gençlerin sporla büyümesinin ve gelişmesinin önemini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sporla birlikte gelişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların elinden tutup daha iyi yerlere gelmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

6 ile 17 yaş arası 400 kişinin katıldığı atletizm yarışmasında 79 sporcu dereceye girdi.

Turnuvalar kapsamında 25 Ekim'de Cumhuriyet Koşusu, 26-27-28 Ekim'de Cumhuriyet Kupası Büyükler Tenis Turnuvası, yine 27 Ekim'de Bisiklet Turu düzenlenecek. Etkinlik, 29 Ekim'de Su Topu Turnuvası ile son bulacak.