Şili, Küba'ya insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı

Şili, Küba'da yaşanan yakıt krizinin halkı zor durumda bıraktığına dikkati çekerek, bu ülkeye insani yardım malzemeleri göndereceğini açıkladı.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, düzenlediği basın toplantısında, Küba halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve orada yaşanan drama kayıtsız kalmayacaklarını söyledi.

Küba'daki insani duruma işaret eden Klaveren, "Küba halkına insani yardım sağlamaya kararlıyız. Bunu Dışişleri Bakanlığının her zaman uyguladığı yöntemle yapmak istiyoruz, özel bir fon aracılığıyla." ifadesini kullandı.

Klaveren, Küba'ya gönderilecek insani yardım malzemelerinin Açlık ve Yoksullukla Mücadele Fonu'ndan sağlanacağını ve bu yardımın Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağını belirtti.

Küba'daki yakıt krizinin halkı zor durumda bıraktığına dikkati çeken Klaveren, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da 4 yılı aşkın süredir devam eden çatışma, Gazze'deki kriz ve Karayipler'deki kasırgaların yol açtığı sonuçlar gibi diğer ciddi insani durumlarda da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Rejimlerinin siyasi özelliklerinin ötesinde, bizi ilgilendiren şey Küba halkının ihtiyaçlarını mümkün olan en geniş ölçüde karşılamaktır ve bu konuda yalnız değiliz, Meksika da yardım gönderiyor, Brezilya da öyle."

Meksika, 9 Şubat'ta Latin Amerika ülkeleriyle sürdürdüğü dayanışma politikasını yineleyerek, Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurmuştu.

Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Trump, 30 Ocak'ta, "ulusal acil durum" ilan ederek Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" ifadelerini kullanmıştı.