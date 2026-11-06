Siirt'te tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Siirt'te tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt'te tefecilik ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 3 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Kasım'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA