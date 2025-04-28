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Siirt'te Şiddetli Yağış ve Doludan Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Siirt'te Şiddetli Yağış ve Doludan Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
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Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde, 26-27 Nisan tarihlerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle bahçelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım Sigortaları ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar, toplamda 58 hasar ihbarını kapsıyor.

Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde şiddetli yağış ve doludan etkilenen bahçelerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan gecesi ve 27 Nisan'da sabah saatlerinde il genelinde kısa süreli dolu ve yer yer şiddetli yağmur etkili oldu.

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda saha çalışmaları başlatıldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu, merkezde 42, Kurtalan'da 13 ve Tillo'da 3 olmak üzere 58 hasar ihbarı aldı.

Teknik ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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