Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt- Şırnak Karayolu Meşindağı Geçidi, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar nedeniyle kapalı olan yollar ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Özpınar Köprüçay, Doğanca Karayolu ve Şirvan ilçesi Cevizlik Karayolu trafiğe açıldı. Yetkililer; karlı güzergahları kullanacak olan sürücülerin mutlaka araçlarında zincir, takoz, çekme halatı ve kar lastiği ile trafiğe çıkmaları gerektiğini belirtti.