Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine para cezası

Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine idari para cezası kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların kamu alanlarından sorunsuz bir şekilde faydalanmasını sağlamak için 1-8 Aralık'ta denetim yaptı.

Denetlenen 270 iş yerinden 150'sine uyarı yapıldı, kaldırım işgalini sürdüren 10 iş yerine ise 14 bin 60 lira para cezası uygulandı.???????