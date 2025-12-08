Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine para cezası
Siirt'te yapılan denetimlerde, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım işgali yapan 10 iş yerine 14 bin 60 lira para cezası kesildi.
Siirt'te kaldırım işgali yapan iş yerlerine idari para cezası kesildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların kamu alanlarından sorunsuz bir şekilde faydalanmasını sağlamak için 1-8 Aralık'ta denetim yaptı.
Denetlenen 270 iş yerinden 150'sine uyarı yapıldı, kaldırım işgalini sürdüren 10 iş yerine ise 14 bin 60 lira para cezası uygulandı.???????
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel