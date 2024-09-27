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Siirt'te Fıstık Hasadı Verimli Geçiyor

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Siirt'te bu yıl fıstık hasadı yüksek verimle devam ediyor. Çiftçiler, beklediklerinden iyi bir hasat aldıklarını ifade ederek, ülke ekonomisine katkının önemli olduğunu vurguladı.

Siirt'te fıstık hasadı: Verim çiftçinin yüzünü güldürdü

SİİRT - Siirt'tin önemli geçim kaynaklarından olan fıstık hasadı devam ediyor. Bu yılki hasadın verimli geçmesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Siirt fıstığında bu yıl verimin yüksek olması, üreticiyi memnun etti. Çiftçiler, bu yıl fıstık ağaçlarından yüksek verim aldıklarını belirtirken, hasat sezonunun yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bu yılki verimin yüksek olduğunu kaydeden çiftçi Selahattin Kayran, "Bu senenin hasadına başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Fıstık hasadımız, beklediğimizin biraz üstünde gidiyor. İnşallah fiyatlar da iyi gider. Fiyat tam oturmamış ama inşallah düzelir. Fıstık ağaçlarımız 14 yaşında. Yani yaklaşık 10 yaşından sonra bu fıstıktan verim alabiliyoruz. Şu an tam verim zamanıdır. İnşallah iyi gider, bizim gibi emeği olan bütün çiftçilerimize bereketli yıllar diliyorum. İnşallah kimse zarar etmez, iyi bir ürün alırlar" dedi.

Siirt'te Fıstık Hasadı Verimli Geçiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİKMET KAYRAN - Güncel

Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım Yaşam Siirt

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