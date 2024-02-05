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Siirt'te Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Sağlandı

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Siirt Valiliği tarafından İl Özel İdaresi desteğiyle 19 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağlandı. Vali Kemal Kızılkaya, sporun gelişmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Siirt'te Valilikçe İl Özel İdaresi desteğiyle amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlandı.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Özel İdare Eğitim ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı 19 spor kulübüne malzeme desteği sağlandığını belirtti.

Sporun gelişmesine katkıda bulunduklarını dile getiren Kızılkaya, "Şehrin spor camiasının daha da güçlenmesine ve genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla kulüplerimize, spora ve sporcularımıza destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

1 milyon 37 bin lira tutarındaki malzemeler kulüplere dağıtıldı.

Etkinliğe, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç ve kulüp yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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