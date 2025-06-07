Siirt'te 350 Dönümlük Buğday Tarlası Yangınla Kül Oldu

Siirt'te 350 Dönümlük Buğday Tarlası Yangınla Kül Oldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 350 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı. Yangını kontrol altına almak için köylüler müdahale etti, itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın sebebi henüz belirlenemezken, çiftçiler maddi zarara uğradı.

Siirt'te 350 dönümlük buğday tarlası yandı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesine çıkan yangında yaklaşık 350 dönümlük ekili buğday alanı küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çiftçilerin maddi zarara uğradığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
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