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Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edildi.

Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Siirt merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya ve Konya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis suçundan elde edilen yaklaşık 85 milyon lira suç gelirini akladığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 3 USB bellek, 3 dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
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