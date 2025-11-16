Haberler

Siirt Eruh'ta 29 Bin 350 Metre Yol Asfaltlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde yapılan asfaltlama çalışmaları sonucunda toplam 29 bin 350 metre yol güzelleştirildi. Vali Kemal Kızılkaya, yatırımların yerel halkın yaşam kalitesine katkı sağladığını belirtti.

Siirt'in Eruh ilçesinde 29 bin 350 metre yol asfaltlandı.

Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yolların vatandaşların gönül rızası, huzuru ve devlete dua edilmesiyle güzelleştiğini belirtti.

Erenkaya-Özlüpelit-Dağdöşü, Kalender-Yeşilören, Yeşilören-Payamlı-Kılıçkaya-Milan, Milan-Kavaközü-Bağgöze-Çeltiksuyu, Bağgöze, Kaşıkyayla, Çimencik ve Çetinkol (Papire Sofi) yolları güzergahlarında toplam 29 bin 350 metre bitümlü sıcak karışım asfalt ile yol çizgi ve şerit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kızılkaya, ilde 100 kilometrenin üzerinde yapılan asfaltın İl Özel İdaresine ait şantiyede mühendis, teknik personel ve işçilerin emeğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Yollarımız güzelleştikçe hemşerilerimizin yüzleri de gülmeye devam ediyor." diyen Kızılkaya, yatırımlar sayesinde ulaşım konforu ve güvenliğinin arttığını dile getirdi.

Kızılkaya, çalışmalarla köylerin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlandığını belirterek, projelere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
