Avcılar'da ders kitapları geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak

2026 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilerin yıl boyunca kullandığı defter ve kitaplar okullarda toplanıyor. Kampanyayla kullanılan binlerce kitap ve defter geri dönüşüm yoluyla yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 29 milyon kitabı ücretsiz olarak ilk ve orta dereceli okullara dağıttı. Avcılar'daki 145 okulda da 60 bin 456 öğrenci için 863 bin 795 kitap TIR ve kamyonlarla dağıldı. Eğitim yılının sona ermesi üzerine okul yönetimleri kitap ve defter toplanmasına izin verdi. Başta Ambarlı'daki Leyla Bayram İlkokulu olmak üzere çok sayıda okuldaki öğrenci ve velilere çağrıda bulunularak kullanılan kitap ve defterlerin çöpe atılmaması, okula getirilmesi istendi. Kampanyayla toplanan kitap ve defterlerin geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması ve okullara gelir sağlanması hedefleniyor.

SOKAK SOKAK GEZDİLER

Geri dönüşümden geçimlerini sağlayan bazı kişiler de evlerdeki kullanılmayan kitap ve defterleri toplamak için kamyonetleri ile sokak sokak dolaşmaya başladı. Kilosu 1 TL'den alınan kitaplar çocuklar için harçlık oldu. Araçlardaki ses sistemi ile okulun kapandığı günden itibaren dolaşan kitap ve defter toplayıcıları aynı zamanda ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı