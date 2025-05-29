Sıfır Atık Hareketi'nin Ekonomiye Katkıları Açıklandı

Sıfır Atık Hareketi'nin Ekonomiye Katkıları Açıklandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi ile sağlanan kazanımları ve tasarrufları duyurdu. 2024 hedefi %60 geri kazanım oranına ulaşmak ve toplamda 74,5 milyon ton atığın ekonomiye kazandırılması belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi'nin ekonomiye kazanımlarını paylaştı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi ile bugüne kadar sağlanan kazanımları ve edilen tasarrufları paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi'nin ekonomiye kazanımlarını ve edilen tasarrufları paylaştı. Proje kapsamında 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36,08'e çıkarken, oranın yüzde 60'a yükseltilmesi hedefleniyor. Bugüne kadar 32,5 milyon tonu kağıt-karton, 9,1 milyon tonu plastik, 3,1 milyon tonu cam, 6,4 milyon tonu metal, 23,4 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere Sıfır Atık Hareketi ile toplam 74,5 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, proje ile elde edilen tasarruflar ise şu şekilde sıralandı:

"10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarruf, 10 şehir hastanesi veya 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık gelen 256 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. Projenin başlangıcından bu yana İstanbul'un 7 yıllık su tüketimine eş değer veya 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek 1,71 trilyon litre su kazanımı elde edildi. Ayrıca Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar petrolden 54,6 milyar litre tasarruf, 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer 227,3 milyar kilovatsaat enerji tasarruf elde edildi. Projenin başlangıcından bu yana 552,7 milyon ağacın kesilmesi engellendi ve 150 milyon ton karbondioksit salınımı da önlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN - Güncel
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