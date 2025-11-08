Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, ECOWAS Zirvesinde Nijerya ile Ekonomik İşbirliğini Görüşüyor

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maad Bio, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı sıfatıyla Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya gelen Bio ve Tinubu, ECOWAS'ın barışın sağlanması ve bölgesel ekonomik kalkınmaya destek rolünün yanı sıra bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

ECOWAS dönem başkanlığını yürüten Bio, görüşmenin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini duyurdu.

Sierra Leone lideri, görüşmede ECOWAS'ın bölgedeki istikrarın korunması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesindeki önemine dikkat çektiğini aktardı.