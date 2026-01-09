Haberler

Albüm: Çin'in Sichuan Eyaleti Kış Turizmindeki Artışla Birlikte Turist Akınına Sahne Oldu

Çin'in Sichuan eyaleti, karlı dağları ve ılıman iklimi ile yurtiçi ve yurtdışından gelen turistler için popüler bir tatil adresi haline geldi.

CHENGDU, 9 Ocak (Xinhua) -- Düşük enlemlerde buz ve kar turizmi açısından dünyanın en zengin bölgeleri arasında yer alan Çin'in Sichuan eyaleti, karlı dağları, ılıman iklimi ve simgesel manzaraları sayesinde, yurtiçi ve yurtdışından gelen turistler için popüler bir tatil adresi olarak öne çıkıyor.

