Sıcaktan bunalan yavru boz ayılar Nemrut Krater Gölü'nde serinledi

Yavru ayıların yüzme sefası cep telefonu ile kaydedildi

BİTLİS - Bitlis'in 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nda yaşayan ve sıcaktan bunalan yavru ayılar krater gölünde serinledi.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzelliğinin yanı sıra boz ayılarıyla da vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye giden ziyaretçiler, ormanlık alandan çıkan 3 yavru ayının Nemrut Krater Gölü'nde yüzmesini izledi. Önce göl kenarından su içen yavru ayılar daha sonra göle girerek serinlemeye çalıştı. Bir müddet göl içerisinde yüzen yavru ayılar, daha sonra gölden çıkarak tekrar ormanlık alana girdi. Yavru ayıların göl sefası, çevrede bulunan ziyaretçiler tarafından kayıt altına alındı.