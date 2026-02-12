Haberler

Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 68 gözaltı

Erzurum merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 68 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum merkezli düzenlenen büyük siber dolandırıcılık operasyonunda, 29 ilde 68 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlilik 2 milyar 232 milyon TL'yi buldu.

ERZURUM merkezli 29 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda, 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 886 TL tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler takibe alındı. 5 ay süren fiziki ve teknik takipte şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 TL hareketlilik tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de 9 Şubat'ta tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Mide bulandıran suçtan tutuklanan belediye başkanı görevinden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi

Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Görevliler gözlerine inanamadı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı

Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, 300 bin lirayı aştı
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi

Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!