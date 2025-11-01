Haberler

Şi Cinping ve Lee Jae-myung, APEC Zirvesi'nde Görüştü

Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, APEC Zirvesi'nde önemli konular üzerinde görüştü. İki lider, işbirliği fırsatlarını ve bölgedeki güvenliği ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Çin ve Güney Kore'nin birbirinden ayrılmaz ortaklar olduğunu belirterek, iki ülkenin, diplomatik ilişki kurmasından bu yana geçen 33 yılda sosyal sistemleri ve ideolojik bakışlarındaki farklılıkları aşarak çok sayıda alanda işbirliği geliştirdiğini ve ortak refah yarattığını ifade etti.

İki ülkenin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürmesi ve ortak çıkar bağlarını güçlendirmesi gerektiğine işaret eden Şi, Çin'in Güney Kore ile ikili serbest ticaret anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik müzakereleri hızlandırmayı ve yapay zeka, biyo-ilaç, yeşil endüstriler ve yaşlı bakım ekonomisi gibi yükselen alanlarda işbirliği potansiyelini keşfetmeyi istediğini belirtti.

Şi, hem Çin hem Güney Kore'nin yasa dışı kumar, internet ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlarla mücadeleye önem verdiğini, ikili ve bölgesel düzeyde daha fazla işbirliği yaparak iki ülke vatandaşlarının can ve mal güvenliğini daha iyi koruyabileceklerini ifade etti.

Çin ve Güney Kore'nin, gerçek çok taraflılıkla hareket ederek çok taraflı ticaret sistemini savunması ve daha eşit ve adil bir uluslararası yönetimi teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin, Seul yönetimi ile iletişimi güçlendirmek, işbirliğini derinleştirmek, ortak çıkarları genişleterek sorunları birlikte çözmek için çalışmaya hazırdır." dedi.

Çin lideri, 2014 yılından bu yana Güney Kore'yi ilk kez ziyaret etti.

Çin'e Kore Yarımadası'nda yapıcı rol çağrısı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Lee'nin, Çinli mevkidaşından, Kore Yarımadası'nda barışa yönelik diyaloğun yeniden başlatılması için yapıcı rol oynamasını istediğini belirtti.

Lee, görüşmede, Çin ile Kuzey Kore arasında son dönemde artan üst düzey temasları olumlu bir gelişme olarak gördüklerini, bunun Pyongyang ile Seul yönetimleri arasında yeni bir diyalog süreci koşullarını yaratabileceğine inandıklarını ifade etti.

Güney Kore lideri, Kore Yarımadası'nda güvenliğin sağlanmasının kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Görüşmenin ardından iki ülke, aralarında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin ilerletilmesi, internet ve telefon dolandırıcılığıyla mücadelede işbirliğinin de olduğu 7 mutabakat zaptı imzaladı.

Ayrıca iki ülke merkez bankaları arasında ikili ticaret ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımına olanak sağlayacak döviz takas anlaşması yapıldı.

Güney Kore'de erken seçim

Görüşme, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin haziranda göreve başlamasından bu yana iki ülke liderinin ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkı yönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından 3 Haziran'da yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin adayı Lee Jae-myung kazanmıştı.

Devlet Başkanı seçilen Lee, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek görevine başlamıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, seçilmesinin ardından Lee'ye tebrik mesajı göndermişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Haberler.com
