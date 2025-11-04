Haberler

Şi Cinping'den Trump Döneminde Çin-Rusya İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, ABD'deki politik belirsizliklere karşı Çin ve Rusya'nın işbirliğini sürdürdüğünü belirtti. İki ülke, karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve daha yüksek kalkınma hedefleri belirlemek için çalıştıklarını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'de Başkan Donald Trump'ın bu yıl ikinci kez iktidara gelmesinin ardından geçen sürede uluslararası ortamda yaşanan çalkantılara karşı Çin ve Rusya'nın "duruşunu bozmadan" hareket ettiğini, işbirliğini ve eşgüdümü sürdürdüğünü belirtti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Şi, hükümetler arası işbirliği toplantısı için ülkesini ziyaret eden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Pekin'de görüştü.

Şi, görüşmede, ABD'de Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminde izlediği politikalarının yarattığı belirsizliklere işaret ederek, "Çin ve Rusya, bu yılın başından beri çalkantılı uluslararası ortamda duruşunu bozmadı, sağlam ve istikrarlı hareket etti." ifadesini kullandı.

İki ülkenin bu dönemde daha yüksek düzeyde ve kalitede kalkınma hedefleri belirlediğine dikkati çeken Şi, Rusya ile çok sayıda alanda işbirliğini geliştirmek ve iki ülkenin kalkınma stratejileri arasında daha iyi bir sinerji oluşturmak istediklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu yıl yaptığı görüşmelerde iki ilişkilere yeni bir doğrultu çizdiklerini belirten Şi, tarafların, yakın eşgüdümü sürdürüp, işbirliği pastasını iki ülke ve halklarının yararına genişletmesi gerektiğini dile getirdi.

Şi, Çin-Rusya ilişkilerini sürdürmenin, güçlendirmenin ve geliştirmenin iki taraf için de "stratejik tercih" olduğunu vurguladı.

Liderlerin karşılıklı ziyaretleri

Çin ve Rusya liderleri, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılının kutlandığı 2025'te karşılıklı ziyaretlerde bulunmuştu. Şi'nin mayıs ayında Rusya'yı ziyareti ve Zafer Günü kutlamalarına katılmasının ardından Putin de eylülde Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne ve Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katılarak iadeiziyaret yapmıştı.

Karşılıklı ziyaretler, Trump'ın tarife politikası nedeniyle dünyada ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı ve transatlantik ittifakında zayıflama işaretlerinin görüldüğü bir dönemde Pekin ile Moskova arasında yakınlaşmanın güçlenerek devam ettiği mesajını vermişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin-Rusya Hükümet Başkanları Toplantısı'nın 30'uncusunu gerçekleştirmek üzere Pekin'i ziyaret ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
