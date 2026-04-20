Çin Devlet Başkanı Şi'den "Hürmüz Boğazı olağan seyrüsefere açık olmalı" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere açık olması gerektiğini vurgulayarak, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgede gemi trafiğini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinin büyük ölçüde kesildiği Hürmüz Boğazı'nın olağan seyrüsefere açık olması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Hürmüz Boğazı'nın açık olmasının bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun ortak menfaati olduğunu ifade eden Şi, uluslararası deniz yolunun olağan seyrüsefere açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Şi, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki duruma ilişkin, Çin'in, acil ve kapsamlı bir ateşkesi savunduğunu, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik araçlarla çözümüne bağlı kalarak barışı tesis etmeye yönelik tüm çabaları desteklediğini vurguladı.

Çin lideri, ülkesinin, bölgedeki ülkelerin iyi komşuluk, kalkınma, güvenlik ve işbirliğine dayalı ortak bir yuva inşa etmesini, kaderlerini ve geleceklerini ellerine alarak bölgede kalıcı barışı ve istikrarı tesis etmesini desteklediğini bildirdi.

Veliaht Prens Bin Selman da Orta Doğu'daki savaşın Körfez ülkelerinin güvenliğine zarar verdiğini ve küresel enerji tedariki ile ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek, Suudi Arabistan'ın çatışma ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve gerilimin tırmanmasından kaçınılmasını umduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, halihazırda küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Haberler.com
500

Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı