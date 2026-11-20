Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede iki ülkenin stratejik iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmesi, her alanda stratejik işbirliğini derinleştirmesi ve dış risklere karşı birlikte yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin genişletilmesi ve Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu gibi büyük projelerin ilerletilmesi gerektiğini söyleyen Şi, Endonezya ile enerji, maden kaynakları, yapay zeka, dijital ekonomi ve temiz enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini ifade etti.

Şi, iki ülkenin çok yönlü ve yüksek standartlı kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını en kısa zamanda sonuçlandırması için ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo da ülkesinin Çin ile stratejik ortaklığının her zamankinden güçlü olduğunu belirterek, Çin şirketlerinin Endonezya'da iş ve yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenilir, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamını sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Endonezya'nın Çin'in uluslararası ilişkilerde sorumlu bir büyük ülke olarak rolünü takdir ettiğini ifade eden Prabowo, Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak ve küresel ve bölgesel barışı ve istikrarı teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım'da Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlendi.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk liderler zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA