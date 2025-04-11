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Shanghai İşbirliği Örgütü'nden Çok Taraflı Ticaret Desteği

Shanghai İşbirliği Örgütü'nden Çok Taraflı Ticaret Desteği
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Shanghai İşbirliği Örgütü, açık ve şeffaf bir çok taraflı ticaret sistemine destek veren bir bildiri yayımladı. Üye devletler, Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezi olduğu bu sistemi güçlendirme kararlılıklarını vurguladı.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü, açık ve şeffaf çok taraflı ticaret sistemine destek açıklayan bir bildiri yayımladı.

Perşembe günü açıklanan bildiride Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) yer aldığı açık, şeffaf, adil, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan bir çok taraflı ticaret sistemini destekledikleri ve açık dünya ekonomisinin gelişimini teşvik etmeye kararlı oldukları vurgulandı.

Üye devletler, ticaretteki zorluklarla etkin şekilde mücadele için DTÖ'nün merkezde olduğu çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyip güçlendireceklerini belirtti.

Açıklamada üye devletlerin DTÖ çerçevesindeki kalkınma görüşmelerinin önemine dikkat çektiği ve açık, sürdürülebilir, istikrarlı, çeşitlendirilmiş ve güvenilir bir küresel tedarik zincirinin desteklenmesi gereğini vurguladıkları ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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