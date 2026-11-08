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Shanghai'de fuar hikayeleri etkinliğinde Adidas yöneticisi Sunny Yi konuştu

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Shanghai'deki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında pazar günü '2026 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hikayeleri' temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Adidas Büyük Çin Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Sunny Yi konuşma yaptı.

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- "2026 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hikayeleri" temalı etkinlikte konuşma yapan Adidas Büyük Çin Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Sunny Yi, 8 Kasım 2026.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde yer alan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde devam eden 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında, pazar günü "2026 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hikayeleri" temalı bir etkinlik düzenlendi. (Fotoğraf: Chen Haoming/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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