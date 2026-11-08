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Shanghai'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı

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Shanghai'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı
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Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı. 5 Kasım'da kapılarını açan ve 10 Kasım'da sona erecek fuarda, katılımcı şirketlerden yaklaşık 200'ü dokuz yıldır aralıksız yer alıyor.

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı.

Katılımcı şirketlerden yaklaşık 200'ü fuarda dokuz yıldır aralıksız fuarda yer aldı.

5 Kasım'da kapılarını açan fuar, 10 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: Xinhua
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