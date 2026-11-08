Shanghai'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı

Shanghai'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı. 5 Kasım'da kapılarını açan ve 10 Kasım'da sona erecek fuarda, katılımcı şirketlerden yaklaşık 200'ü dokuz yıldır aralıksız yer alıyor.
SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 4.142 yabancı şirket katıldı.
Katılımcı şirketlerden yaklaşık 200'ü fuarda dokuz yıldır aralıksız fuarda yer aldı.
5 Kasım'da kapılarını açan fuar, 10 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua